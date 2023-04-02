В результате обстрелов остановилась ТЭС - ДТЭК
Воскресенье, 2 апреля 2023, 17:25 -
В результате вражеского обстрела 2 апреля в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго".
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении.
В ДТЭК добавляют, что после окончания обстрела энергетики смогут начать ликвидацию последствий атаки и восстановление работы оборудования.
Отмечается, что с начала энергетического террора ТЭС ДТЭК были атакованы уже 30 раз. Из-за этого погибли 3 энергетика ДТЭК, а 28 были ранены.
Напомним:
Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов ДТЭК в результате атак РФ приближаются к 6 млрд грн.
Экономическая правда.