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В результате обстрелов остановилась ТЭС - ДТЭК

Воскресенье, 2 апреля 2023, 17:25 - Экономическая правда

В результате вражеского обстрела 2 апреля в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго".

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Из-за атаки было повреждено оборудование станции, в результате чего ТЭС прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении. 

В ДТЭК добавляют, что после окончания обстрела энергетики смогут начать ликвидацию последствий атаки и восстановление работы оборудования.

Отмечается, что с начала энергетического террора ТЭС ДТЭК были атакованы уже 30 раз. Из-за этого погибли 3 энергетика ДТЭК, а 28 были ранены.

Напомним:

Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов ДТЭК в результате атак РФ приближаются к 6 млрд грн.

Экономическая правда.

ДТЭК ТЭС
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