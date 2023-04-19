ЦПК: Верховный Суд создал прецедент, который поможет Ахметову "похоронить" эпизод дела "Роттердам+" на 19 миллиардов

Судьи Верховного суда "фактически" создали положения уголовно-процессуального кодекса, которые могут привести к закрытию многих дел из-за "формальной и искусственно созданной причины".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что в апреле судьи Кассационного уголовного суда ВС Ольга Булейко, Игорь Иваненко и Сергей Фомин, просматривая решение по обычному делу о нетяжком преступлении, решили сделать вывод для всех других дел "для обеспечения единства практики по применению норм права в подобных правоотношениях".

"Если производство закрывалось прокурором и затем постановление о закрытии отменялось Генпрокурором, руководителем областной или окружной прокуратуры, их первыми заместителями и заместителями, а по делу объявлялось подозрение, то время между вынесением постановления о закрытии производства до его отмены учитывается в сроки досудебного расследования", – цитирует ЦПК решение судей.

При этом в УПК такие нормы отсутствуют. "Судьи фактически создали новые положения кодекса по своему усмотрению", – говорится в сообщении Центра.

Такой подход может привести к закрытию многих дел по формальной и искусственно созданной причине – истечение сроков, считают представители общественной организации.

Отмечается, что такой вывод судей появился перед рассмотрением в Высшем антикоррупционном суде первого эпизода так называемого дела "Роттердам+" на 18,9 млрд грн.

"Адвокаты теперь попытаются закрыть эту часть дела", – считают в Центре противодействия коррупции.

"При таких обстоятельствах процесс для следствия перестает быть предсказуемым и если учитывать вывод Верховного суда, то в сотнях дел, где вышестоящим прокурором отменялись незаконные постановления о закрытии дел, к срокам теперь автоматически и задним числом надо добавлять дни или даже месяцы, на которые следователь и прокурор не рассчитывали при организации расследования. Получается, что следственные действия проводить в это время было нельзя, но сроки шли", – добавили в ЦПК.

Там напомнили, что дело "Роттердам+" закрывали четыре раза, и такое закрытие каждый раз отменялось: или судом, или вышестоящим прокурором.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напоминаем:

НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Экономическая правда