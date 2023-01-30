Ryanair нанимает персонал в Украине: готовится к возвращению после войны

Ирландский лоукостер Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовыми вернуться в страну, когда закончится война с Россией.

Об этом заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири, пишет Reuters.

"Мы очень стремимся вернуться в Украину, как только это будет безопасно", - сказал О'Лири, который перед российским вторжением в Украину заявлял, что компания рассматривает возможность базирования в стране до 20 самолетов.

"Мы нанимаем немало украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - заявил О'Лири.

Экономическая правда