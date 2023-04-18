Шведский производитель водки Absolut на фоне критики прекращает экспорт в РФ

Шведский производитель водки Absolut, которым владеет французский концерн Pernod Ricard, объявил о прекращении экспорта своей продукции в Россию.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Начиная с марта 2022 года, в полном соответствии со всеми применимыми международными санкциями и местными правовыми ограничениями, деятельность группы в России была существенно сокращена, а маркетинговые инвестиции прекращены. Обеспечив экономическую жизнеспособность своей дистрибьюторской дочерней компании путем ограничения поставок, Pernod Ricard смогла защитить свою местную команду от любой местной уголовной ответственности, в частности, связанной с "преднамеренным банкротством".

Однако реакция, наблюдаемая в последние дни, четко отражает роль, которую Absolut играет для своего широкого сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих долговременных и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом", - заявили в компании на фоне критики после новости о возобновлении экспорта в РФ.

"Признавая также обязанность бережного отношения к нашим сотрудникам и партнерам, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания The Absolut Company решила прекратить экспорт своего бренда в Россию.

Для ясности, это, к сожалению, не предотвратит попадание Absolut в руки параллельного рынка, который сильно вырос за последние месяцы и над которым мы не имеем никакого контроля", - добавили в компании.

Напомним:

Сообщалось, что шведский производитель водки Absolut и французский концерн Pernod Ricard, который поглотил его в 2008 году, снова начинают экспортировать алкоголь в Россию после годичной паузы.

Экономическая правда