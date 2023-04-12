Шведский производитель водки Absolut возобновляет экспорт в РФ

Шведский производитель водки Absolut и французский концерн Pernod Ricard, который поглотил его в 2008 году, снова начинают экспортировать алкоголь в Россию после годичной паузы.

Об этом пишет шведское издание Kristianstadsbladet со ссылкой на письмо вице-президента компании по корпоративным вопросам и коммуникациям Паулы Эрикссон.

"Чуть больше года назад Pernod Ricard прекратила весь импорт и экспорт из России. Теперь эта пауза закончилась", - пишет издание.

"С начала войны Pernod Ricard действует с учетом интересов сотрудников как в Украине, так и в России", - заявила Эрикссон.

В письме говорится, что группа поставляет продукцию в Россию "в рамках санкций" и в объеме, который "может защитить местных сотрудников и обеспечить финансовую устойчивость местной организации". О прекращении экспорта алкоголя в Россию компания объявила в марте 2022 года.

В письме не указано, возобновятся ли поставки других брендов концерна.

Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) входил в тройку производителей алкогольных брендов, которые не объявляли об окончательном уходе из России. Два других - это Bacardi (Martini, Dewar's, William Lawson's) и Campari.

В то же время о сворачивании бизнеса в России объявили Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan), Brown Forman (Jack Daniel's, Finlandia) и другие компании, пишет Forbes Russia.

Французский концерн считается вторым крупнейшим мировым производителем алкогольной продукции после британской Diageo. В 2008 году Pernod Ricard поглотила производителя водки Absolut - шведскую Vin & Spirit Group.

Группа также владеет Ереванским коньячным заводом, производящим армянский коньяк "Арарат", и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS, выпускающей алкоголь под марками "Тамада" и "Старый Тбилиси".

Экономическая правда