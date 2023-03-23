МАГАТЕ не змогло домовитись про зону безпеки біля Запорізької АЕС
У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пише Deutsche Welle.
Переговори щодо зони безпеки тривали 8 місяців.
За словами Гроссі, тепер йдеться про припинення бойових дій поруч з атомною електростанцією.
"Ми прекрасно розуміємо, які додаткові складнощі це (створення зони. - ред.) принесе, особливо в зоні активних бойових дій.
Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - через більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", - заявив Гроссі.
"Я дійшов висновку, що територіальне питання з різних причин для України може також розглядатися як легітимізація російської присутності", - пояснив він причини зупинки переговорів.
Нагадаємо:
У Міненерго України заявляли, що позиція України щодо окупованої РФ Запорізької АЕС не змінюється, переговори тривають, проте з боку росіян поки немає конструктиву у перемовинах.
Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що для безпечної роботи тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС є життєздатне рішення, яке потребує міжнародної підтримки.
Економічна правда