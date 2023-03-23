МАГАТЕ не змогло домовитись про зону безпеки біля Запорізької АЕС

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилися від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пише Deutsche Welle.

Переговори щодо зони безпеки тривали 8 місяців.

За словами Гроссі, тепер йдеться про припинення бойових дій поруч з атомною електростанцією.

"Ми прекрасно розуміємо, які додаткові складнощі це (створення зони. - ред.) принесе, особливо в зоні активних бойових дій.

Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - через більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", - заявив Гроссі.

"Я дійшов висновку, що територіальне питання з різних причин для України може також розглядатися як легітимізація російської присутності", - пояснив він причини зупинки переговорів.

Нагадаємо:

У Міненерго України заявляли, що позиція України щодо окупованої РФ Запорізької АЕС не змінюється, переговори тривають, проте з боку росіян поки немає конструктиву у перемовинах.