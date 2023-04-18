Вкладчикам "Мегабанка" и банка "Сич" уже возместили 5 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил, что почти полностью возместил средства вкладчикам банка "Сич" и "Мегабанка".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Так, по состоянию на 14 апреля 2023 года сумма гарантированных выплат вкладчикам банка "Сич" составила 1,2 млрд грн (96% от суммы, которая должна быть возмещена), а вкладчикам "Мегабанка" - 3,8 млрд грн (93%).

"Банк "Сич" и "Мегабанк" признаны неплатежеспособными после вступления в силу Закона №2180-ІХ, которым введены 100% гарантии по вкладам на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения.

Это означает, что Фонд гарантирования вкладов возмещает каждому вкладчику этих банков, который обращается к нашим банкам-агентам, полную сумму вклада вместе с начисленными процентами. На сегодня Фонд уже вернул гражданам, которые в свое время доверили средства банку "Сич" и "Мегабанку", 5 млрд грн.

Выплаты гарантированного возмещения продолжаются и мы призываем вкладчиков, которые еще не получили причитающиеся им выплаты, обращаться в наши банки-агенты", - заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

Получить выплаты можно непосредственно в отделениях банков-агентов Фонда или дистанционно.

Для получения гарантированного возмещения в отделениях банков-агентов Фонда вкладчик должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ИНН.

Дистанционные выплаты осуществляются через онлайн-сервисы четырех банков агентов, предоставляющих такую возможность, - "Укргазбанк", ПриватБанк, "ПУМБ" и банк "Пивденный".

Напомним:

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Сич", который был признан неплатежеспособным в начале августа.

Национальный банк отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

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