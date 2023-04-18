SpaceX запланировала повторный запуск ракеты Starship на четверг

Компания SpaceX перенесла на четверг тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая была создана, чтобы доставить людей на Марс.

Об этом сообщается на сайте компании.

SpaceX планирует осуществить запуск в четверг, 20 апреля, с базы в Техасе. Окно для запуска продолжительностью 62 минуты открывается в 16:28 по Киеву и закрывается в 17:30.

Первый тестовый полет должен был состояться в понедельник, но был перенесен из-за проблем с клапаном давления. В компании сразу отметили, что в случае неудачи, SpaceX имеет альтернативные даты запуска позже в течение недели.

Starship - самый мощный и самый высокий космический корабль из когда-либо построенных, он способен нести до 150 тонн груза в случае многократного использования, говорится на сайте SpaceX.

Корабль был создан для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Ракетная система состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента созданы для многоразового использования и в теории способны возвращаться на Землю в целости и сохранности. Однако в рамках первого тестового полета ни одна из ступеней восстановлена не будет.