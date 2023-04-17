На крок ближче до Марсу: SpaceX спробує здійснити перший запуск Starship у понеділок

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Компанія SpaceX Ілона Маска у понеділок планує здійснити першу спробу запуску своєї ракети Starship у космос – ракета була розроблена з метою доставити людей на Марс.

Про це повідомляє Financial Times, сайт SpaceX.

Компанія заявила, що ракета може бути запущена з бази в Техасі протягом 90-хвилинного вікна у понеділок. Якщо ракета не буде готова до запуску впродовж цього часу, SpaceX має альтернативні дати запуску пізніше протягом тижня.

Як зазначено на сторінці запуску на сайті компанії, SpaceX планує перший запуск у понеділок, 17 квітня, о 8:00 ранку за центральноєвропейським часом (16:00 за Києвом).

Слідкувати за запуском можна на сторінці компанії на YouTube.

У неділю мільярдер та власник компанії Ілон Маск намагався знизити очікування від спроби першого запуску. Під час дискусії, яка транслювалася в Twitter, він попередив, що багато проблем можуть затримати запуск або призвести до аварії ракети.

Якщо запуск буде успішним, ракета підніметься на висоту 240 км і здійснить політ тривалістю у 90 хвилин, який завершиться падінням у Тихому океані біля Гавайських островів.

Оснащена 33 двигунами Raptor компанії SpaceX, ця ракета має стати найпотужнішою з усіх, що коли-небудь запускалися в космос. Компанія заявила, що вона матиме понад 16 млн фунтів тяги, що приблизно вдвічі більше, ніж у попереднього рекордсмена, ракети Saturn V, яка доставила американців на Місяць у 1960-х і 1970-х роках.

Starship був розроблений, щоб доставити людей на Марс – мета, яку Маск поставив перед SpaceX, коли заснував компанію в 2002 році.

Нагадуємо:

SpaceX презентувала Starship у лютому. Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс та розрахований на 100 осіб на борту.

SpaceX проводила тестові польоти в межах земної атмосфери з поверненням на Землю.

Раніше повідомлялося, що перший випробувальний орбітальний політ ракети SpaceX Starship може відбутися в травні 2022 року.