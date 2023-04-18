Британия потеряла почти 350 тысяч рабочих дней из-за забастовок в феврале

В феврале Британия в результате массовых забастовок работников потеряла 248 тысяч рабочих дней.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Управления национальной статистики Британии.

Так, страна потеряла 348 тысяч рабочих дней из-за забастовок в феврале, прежде всего из-за забастовок в образовательном секторе.

Количество дней, потерянных из-за забастовок, выросло с 210 тысяч в январе. Более трех пятых забастовок, состоявшихся в феврале, пришлись на образовательный сектор.

Основной причиной является рост цен, ведь инфляция в Британии в прошлом году побила 40-летний рекорд и стала бременем для рабочих. Зато рост зарплат не успевает за ростом цен.

Генеральный секретарь профсоюза TUC Павел Новак считает, что "эти забастовки несомненно будут иметь влияние на экономику".

За 2022 год в Британии общее количество потерянных рабочих дней из-за забастовок достигло 2,47 млн, это самый большой показатель с 1989 года.

Читайте больше в статье: Европу накрыли забастовки. Профсоюзы блокируют вокзалы и аэропорты. Что происходит?