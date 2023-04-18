Около 2 тысяч компаний хотят выйти из РФ, на рассмотрение их заявок потребуется 8 лет

Сейчас около 2 тысяч иностранных компаний подали заявления о выходе с российского рынка для одобрения регулятором, но только для рассмотрения заявок понадобится не менее 8 лет.

Об этом говорится в мониторинге KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".

С недавних пор каждая западная компания, которая хочет выйти с рынка России и продать свои активы, обязана сделать прямой взнос в бюджет государства-агрессора. До марта компании, которые выходили из России, могли выбирать между "добровольным взносом" в бюджет России, который составлял 10% от стоимости продажи, или согласиться на отсрочку платежа от продажи на несколько лет.

Сейчас примерно 2 тысячи заявок о выходе с российского рынка ждут одобрения, но только чтобы рассмотреть их все, понадобится не менее 8 лет, посчитали аналитики.

Согласно данным мониторинга, 213 международных компаний (6,7% от общего числа) уже полностью покинули рынок России. Они обеспечивали не менее 331,5 тыс. рабочих мест, а годовой доход составлял 47,6 млрд долл. В 2021 году они уплатили 3,3 млрд долл налогов в российский бюджет.

Также только 15,7% иностранных компаний, которые имели открытые локальные компании и получали выручку в России, полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок РФ. Еще 28% - выжидают, а 23,8% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений.

Еще 32,5% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из РФ в ближайшее время.