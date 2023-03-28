Західний бізнес, який хоче вийти з РФ, зобов’язали платити внесок в бюджет 

Кожна західна компанія, яка хоче вийти з ринку Росії і продати свої активи тепер буде зобов'язана переказати прямий внесок в бюджет держави-агресора.

Про це заявила російська комісія з іноземних інвестицій, повідомляє Financial Times.

Таким чином всі компанії, які вирішили відтермінувати рішення про припинення своєї співпраці з Росією від початку повномасштабного вторгнення, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет прямими платежами у разі виходу з країни.

Раніше компанії, які виходили з Росії, могли обирати між "добровільним внеском" до бюджету Росії, який становив 10% від вартості продажу, або погодитися на відстрочку платежу від продажу на кілька років.

"Багато компаній прагнули вийти з Росії якнайшвидше, тому вони обрали цей 10-відсотковий податок і одразу ж отримати готівку замість невизначеності з відстрочкою платежу", – сказав співрозмовник агентства, який брав участь у нещодавній угоді з виходу з Росії.

Більш жорсткий режим не залишить керівникам, які прагнуть вийти з країни, іншого вибору, окрім як зробити прямий внесок до російського бюджету.

Особа, яка брала участь в одному з поточних переговорів про вихід, повідомила, що близько 2 000 заявок чекають на схвалення.

"Комісія збирається тричі на місяць і розглядає не більше семи заявок за одне засідання - можете порахувати", - сказав співрозмовник.

Першу угоду з "добровільним пожертвуванням", яка була оприлюднена, здійснила норвезька компанія Wenaas після продажу своїх готелів у Росії російському конгломерату "Система", контрольованому підсанкційним олігархом Владіміром Євтушенковим. У лютому "Система" заявила, що ціна угоди становила "до 203 млн євро, включаючи 10-відсотковий внесок до бюджету Російської Федерації".





