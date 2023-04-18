Маск хочет создать конкурента ChatGPT 

Миллиардер Илон Маск хочет запустить платформу искусственного интеллекта, которую он называет "TruthGPT", чтобы бросить вызов таким чатботам как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Reuters.

Он раскритиковал компанию-разработчика системы ChatGPT за то, что "ИИ научился лжи" и заявил, что OpenAI превратилась в "закрытую" организацию, "тесно связанную с Майкрософт".

Он также обвинил сооснователя Google Ларри Пейджа в несерьезном отношении к безопасности ИИ.

"Я собираюсь запустить что-то, что я называю "TruthGPT", или максимально правдивый ИИ, который пытается понять, как работает мир", - сказал Маск. Он верит, что TruthGPT "может быть лучшим путем к безопасности", который "вряд ли уничтожит людей".

"Это (проект - ред.) просто начинается поздно. Но я попробую создать третий вариант", - сказал Маск.

По данным источников агентства, Маск переманивал исследователей ИИ из Google Alphabet, чтобы запустить стартап, который будет конкурировать с OpenAI.

Кроме того, в прошлом месяце Маск зарегистрировал фирму X.AI Corp в штате Невада, о чем свидетельствует государственная регистрация. В компании указан Маска как единственный директор.

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но в 2018 году вышел из состава совета директоров компании. В 2019 году он сообщил, что покинул OpenAI, поскольку ему нужно было сосредоточиться на Tesla и SpaceX.

Тогда же он написал, что среди других причин его ухода из OpenAI были следующие: "Tesla конкурировала за тех же людей, что и OpenAI, и я не соглашался с тем, что хотела сделать команда OpenAI".

Напоминаем:

Илон Маск создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI Corp., которая зарегистрирована в штате Невада.

Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, мощнее недавно запущенного GPT-4 от OpenAI, ссылаясь на потенциальные риски для общества и человечества.