Переход к валютной либерализации не является вопросом ближайшей перспективы – глава НБУ

НБУ своевременно выполнит структурный маяк программы сотрудничества с МВФ, разработав до конца июня 2023 года стратегию валютной либерализации и постепенного отказа от админограничений, но реальный переход к ней пока не является вопросом ближайшей перспективы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Сегодня рынок балансируется исключительно за счет присутствия Национального банка, проблема беспрецедентных остатков на текущих счетах остается актуальной.

Мы над этим работаем, видим сдвиги, но о результатах говорить рано. Соответственно переход к большей гибкости в этом аспекте не является вопросом ближайшей перспективы", - отметил Пышный.

По его словам, в работе над стратегией либерализации Нацбанк сознательно не говорит, когда состоится пересмотр.

"Не дата определяет отказ от административных ограничений, все зависит от формирования необходимых предпосылок. И в этом вопросе мы открыто общаемся, какие именно предпосылки дают возможность говорить о введении плавающего курса и возвращении к свободному движению капитала", - добавил он.

Пышный уточнил, что эти предпосылки предусматривают связывание возникшего сейчас профицита ликвидности, который неравномерно распределен и в основном находится на счетах до востребования.

"При переходе к постепенному уменьшению административных ограничений, а также перед введением элементов гибкого курса мы должны понимать, что этот навес ликвидности не подвесит курсовую стабильность", - резюмировал он.

Напомним:

Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Среди них, в частности, - разработать стратегию возвращения к плавающему обменному курсу, ослабление валютного контроля и перехода к инфляционному таргетированию (конец июня).

Экономическая правда