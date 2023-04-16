Министры G7 установили новые цели для развития солнечной и ветровой энергетики

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Министры климата и энергетики Большой семерки (G7) установили новые коллективные цели для солнечной энергетики и оффшорных ветроэнергетических мощностей, согласившись ускорить развитие возобновляемой энергетики и двигаться к более быстрому отказу от ископаемых видов топлива.

Об этом пишет Reuters.

Однако министры так и не поддержали конечный срок отказа от угля до 2030 года, на котором настаивали Канада и другие члены Группы, и оставили открытыми двери для дальнейших инвестиций в газ, заявив, что этот сектор может помочь решить проблему потенциального дефицита электроэнергии.

По словам министр промышленности Японии Ясутоши Нисимура, во время беспрецедентного энергетического кризиса важно принять меры для борьбы с изменением климата и одновременно способствовать энергетической безопасности.

В целом министры договорились о постепенном отказе от ископаемого топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа не позднее 2050 года.

В воскресенье министры G7 завершают двухдневные встречи по вопросам климата, энергетики и экологической политики в северном японском городе Саппоро. Возобновляемые источники топлива и энергетическая безопасность приобрели новую актуальность после вторжения России в Украину.

В своем коммюнике участники пообещали совместно увеличить мощность оффшорных ветровых электростанций на 150 гигаватт к 2030 году, а мощность солнечных электростанций - до более чем 1 тераватт.

"Канада четко заявила, что угольная энергетика должна быть постепенно прекращена к 2030 году, и Оттава, Великобритания и некоторые другие члены G7 взяли на себя обязательства до этой даты", - говорится в сообщении.

Относительно угля, страны G7 договорились о приоритетности "конкретных и своевременных шагов" по ускорению поэтапного отказа от "внутренней непрерывной угольной генерации" в рамках обязательства, взятого в прошлом году, достичь по крайней мере "преимущественно" декарбонизированного энергетического сектора к 2035 году.

Напомним:

Страны "Большой семерки (G7), вероятно, введут новые санкции в отношении крупных бриллиантов весом в один карат от российской алмазодобывающей компании "Алроса", на которую приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов.