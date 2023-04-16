В Финляндии запустили крупнейший в Европе ядерный реактор

getty images

Финская компания Teollisuuden Voima запустила крупнейший в Европе атомный реактор "Олкилуото 3", чтобы усилить энергетическую безопасность в регионе после прекращения Россией поставок газа и электроэнергии.

Об этом пишет Reuters.

По словам представителей оператора реактора, блок будет удовлетворять около 14% спроса на электроэнергию в Финляндии, уменьшая потребность в импорте из Швеции и Норвегии.

Также ожидается, что новый реактор будет работать не менее 60 лет. Строительство реактора мощностью 1,6 гигаватт (ГВт), первой новой атомной электростанции в Финляндии за более чем четыре десятилетия и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году. Изначально планировалось, что станция будет открыта через четыре года, но возникли технические проблемы.

Генеральный директор TVO Ярмо Танхуа отметила, что производство электроэнергии на "Олкилуото 3" стабилизирует цены на электроэнергию и играет важную роль в "зеленом" переходе Финляндии.

Напомним:

Министерства экономики и занятости Финляндии рассматривает возможность продления на 20 лет срока эксплуатации атомной электростанции Loviisa компании Fortum.