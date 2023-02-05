Фінляндія планує продовжити термін експлуатації АЕС Loviisa на 20 років

getty images

Міністерства економіки та зайнятості Фінляндії розглядає можливість продовження на 20 років терміну експлуатації атомної електростанції Loviisa компанії Fortum.

Про це повідомляє Yle.

Очікується, що уряд прийме рішення про продовження терміну експлуатації АЕС до 2050 року протягом декількох тижнів.

У міністерстві вважають важливим продовження роботи електростанції, попри зростання вітрової та сонячної енергії.

Два енергоблоки АЕС були побудовані в 1978 і 1980 роках. Їхні поточні ліцензії на експлуатацію закінчуються у 2027 та 2030 роках.

Зараз на електростанцію Loviisa припадає майже 10% виробництва електроенергії у Фінляндії.

На думку урядовців, збереження атомної енергетики дозволить збалансувати енергосистему країни в умовах розвитку вітрової та сонячної генерації, які залежать від погоди.

Нагадаємо:

У Фінляндії минулого року вдалося збільшити вітроенергетичні потужності на 75%.