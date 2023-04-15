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Украина получит более 5 миллиардов долларов дополнительной помощи от стран G7

Суббота, 15 апреля 2023, 10:00 - Игорь Пилипив

Страны Большой Семерки (G7) предоставляют дополнительную финансовую помощь Украине на сумму более 5 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов. В частности, договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией", - отметил премьер.

Кроме этого, Швейцария в течение следующих шести лет предоставит Украине 1,8 млрд франков. Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. 

Также дополнительную поддержку Украине предоставят Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.

Напомним:

Страны "Большой семерки (G7), вероятно, введут новые санкции в отношении крупных бриллиантов весом в один карат от российской алмазодобывающей компании "Алроса", на которую приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро.

G7 Шмыгаль
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Экономическая правда
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