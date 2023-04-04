Экспорт агропродукции в марте стал рекордным с начала войны

В марте Украина экспортировала 7,8 миллиона тонн агропродукции, что на 12% больше показателя февраля и является рекордом с начала большой войны.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

В УКАБ подчеркнули, что 51% экспорта в прошлом месяце было осуществлено с помощью работы "зернового коридора", остальные – альтернативными экспортными маршрутами.

"Однако обязательно нужно учесть, что не вся продукция успела физически пересечь границу", – добавляют эксперты.

Структура экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса выглядела так:

зерновые культуры – 5,7 млн т (кукуруза – 67%, пшеница – 29%, ячмень – 4%). Рост к показателю в прошлом месяце: 10%;

масличных культур – 683,1 тыс. т (соя – 61%, семена подсолнечника – 29% и рапса – 9%). Рост: 23%.

растительные масла – 556,2 тыс. т (подсолнечное масло – 94%, соевое – 5%). Рост: 28%.

жмыхи после извлечения растительных масел – 454,7 тыс. т (подсолнечное – 83%, соевое – 17%). Рост: 10%.

УКАБ

Важной новостью по поводу украинского экспорта в марте 2023 года стало продолжение действия "зернового коридора". Его работа дает надежду украинским аграриям реализовать остатки продукции урожая 2022 года и получить средства для продолжения своей хозяйственной деятельности, начиная с весенней посевной.

"Пока основная проблема, которая остается, это большой разрыв между мировой ценой и ценой на украинском рынке на основные сельскохозяйственные культуры. Уменьшение этого разрыва помогло бы получить средства для полноценного использования удобрений, средств защиты растений и тому подобное, которые в этом году будут использоваться по минимуму из-за ограниченности финансовых ресурсов у аграриев", - добавляют в УКАБ.

Экономическая правда