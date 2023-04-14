Xiaomi отреагировала на отнесение в перечень спонсоров войны НАПК

Китайский техгигант Xiaomi отреагировал на решение Нацагентства по предотвращению коррупции отнести компанию в перечень международных спонсоров войны - говорят, что за "мир во всем мире".

Об этом говорится в заявлении Xiaomi.

Компания заявляет, что категорически против обвинений со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в том, что Xiaomi является "международным спонсором войны".

"Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия заключается в том, чтобы позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - говорится в заявлении китайской компании.

Ранее НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны из-за продолжения работы в РФ после начала большой войны. Кроме того, Xiaomi до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в России.