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У низці областей вже розпочалося відключення від опалення – "Нафтогаз"

Понеділок, 27 березня 2023, 13:04 - Олексій Павлиш

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон - погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.

"Очікуємо ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості - вистоїмо й далі!", - додав Чернишов.

Економічна правда

Нафтогаз тепло
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