У низці областей вже розпочалося відключення від опалення – "Нафтогаз"

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон - погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.

"Очікуємо ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості - вистоїмо й далі!", - додав Чернишов.

Економічна правда