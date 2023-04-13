Фонд Баффета будет помогать с разминированием в Украине

Минэкономики и Фонд Баффета договорились о сотрудничестве в части гуманитарного разминирования земель, в частности, по закупке машины для разминирования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам встречи первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко и миллиардера Говарда Баффета.

Министерство сообщило, что договорилось об участии команды Говарда Баффета в долгосрочном проекте по гуманитарному разминированию земель.

"Фонд Баффета имеет в этом опыт, ведь много лет ведет подобные проекты в Колумбии. Также он пообещал, что будет системно помогать украинскому агробизнесу избавиться от последствий российской агрессии", - отметила Свириденко.

В рамках сотрудничества Баффет пообещал провести закупки машин для разминирования, а также задействовать в этом процессе специальные дроны для разминирования. По словам Свириденко, правительство сейчас занимается наработкой методологии и масштабированием применения дронов, чтобы проводить разминирование быстрее.

Кроме того, заявила она, Баффет "задействует свои контакты и возможности", чтобы пригласить инвесторов к гуманитарному разминированию в Украине.

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Напоминаем:

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский встретился с бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом и пригласил его к ряду проектов по восстановлению Украины, в частности - по восстановлению систем ирригации в Одесской области, поддержке беженцев, разминированию и реформе школьного питания.

Для проведения гуманитарного разминирования Украина нуждается в 37,4 млрд долларов, из которых более 397 млн долларов - только в этом году.

В результате боевых действий более 5 млн га, или 50 тыс км2, сельскохозяйственных земель пока непригодны к использованию из-за минирования, загрязнения взрывоопасными остатками или продолжающихся боевых действий.

Ранее правительство утвердило план мероприятий по разминированию сельскохозяйственных земель для сева и определило приоритетные регионы для этого. В первую очередь усилия будут направлены на малозагрязненные земли с многолетними насаждениями, или запланированные под посев овощных и бахчевых культур.