В Україні з’явився план розмінування полів для сівби

У понеділок за підсумками засідання Національного органу з питань протимінної діяльності було затверджено план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для сівби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, Міністерство економіки.

Так, було доведено спрощений порядок отримання дозволу для операторів протимінної діяльності на виконання вибухових робіт у ході розмінування, а також використання вибухових матеріалів, на період дії воєнного стану.

Крім того, учасники засідання опрацювали процедури для визнання іноземних документів із кваліфікації фахівців з розмінування та їх відповідність українським вимогам.

Передусім обстеження та розмінування здійснюватимуть в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення полів – найбільш економічно обґрунтованим.

Обстеженню та в разі необхідності розмінуванню підлягає понад 470, 9 тис гектарів земель.

В першу чергу зусилля з розмінування будуть спрямовані на малозабруднені землі з багаторічними насадженнями, чи заплановані під посів овочевих та баштанних культур.

А саме, схваленим планом передбачено гуманітарне розмінування Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей.

При цьому найбільш економічно обґрунтованим визнано зосередження зусиль на розмінуванні першочергових сільгоспземель в Миколаївській та Черкаській областях.

План передбачає три категорії щільності забруднення, що впливає на час, необхідний для обстеження та очищення територій:

низька – території, де не велися бойові дії, але існує ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів;

середня – деокуповані території, які потрапляли в зону постійних обстрілів, здійснювали свою діяльність військові формування і на яких є висока ймовірність виявлення ВНП;

висока – території поблизу лінії бойового зіткнення, стосовно яких є інформація щодо встановлених мінних полів та застосування засобів дистанційного мінування.

За підсумками засідання Нацоргану визначено, що ОВА мають забезпечити проведення весняно-польових робіт та не допустити невикористання розмінованих земельних ділянок.

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Нагадуємо:

Внаслідок бойових дій понад 5 млн га, або 50 тис км2, сільськогосподарських земель наразі непридатні до використання через мінування, забруднення вибухонебезпечними залишками чи бойові дії, що тривають.