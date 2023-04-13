Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула активов на $7 миллиардов

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернула более $7,3 млрд средств, что более чем на 800 млн долларов больше, чем в январе.

Об этом заявил адвокат компании на заседании американского суда по вопросам банкротства в Делавэре, пишет Reuters.

Адвокат FTX Энди Дитдерих заявил, что компания начинает думать о своем будущем после месяцев усилий, посвященных сбору ресурсов и выяснению того, что пошло не так под руководством обвиняемого основателя биржи Сэма Бенкмана-Фрида. Бенкман-Фрид не признает себя виновным.

По словам Дитдериха, FTX выиграла от недавнего роста цен на криптовалюту. Ее общее восстановление оценивается в $6,2 млрд, исходя из цен на криптовалюту с ноября 2022 года, когда она подала заявление о банкротстве после того, как трейдеры вывели с платформы $6 млрд за три дня, а конкурирующая биржа Binance отказалась от сделки о спасении.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй подробно описал ненадлежащие переводы средств и плохой учет на обанкротившейся криптовалютной бирже, назвав это "полным провалом" контроля.

По словам Дитдериха, FTX ведет переговоры с заинтересованными сторонами о вариантах перезапуска своей криптовалютной биржи, и, возможно, примет решение об этом в текущем квартале.

Он не предоставил детальной информации о том, что перезапуск может означать для клиентов FTX, чьи криптовалютные депозиты были заблокированы во время дела о банкротстве.

По словам Дитдериха, пока что клиенты FTX в Японии были единственными, кто смог вывести какие-либо средства из-за относительно жесткого регулирования криптовалют в этой стране.

По словам Дитдериха, непонятно, должна ли FTX использовать собственные средства для перезапуска биржи, вместо того, чтобы использовать деньги для выплат клиентам. Для перезапуска биржи может потребоваться внешнее финансирование или продажа активов биржи.

По словам Дитдериха, FTX также работает над предварительным планом, который предложит компании путь к выходу из банкротства.

FTX намерена представить этот план до июля, но признает, что многие детали придется проработать, поскольку кредиторы борются за свою долю активов компании. FTX не ожидает, что какой-либо план будет утвержден до второго квартала 2024 года.

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Экономическая правда