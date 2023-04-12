Мировые цены на продукты, несмотря на падение, остаются высокими для потребителей - МВФ
Мировые цены на продовольствие, после резкого повышения из-за войны России против Украины и на фоне последствий пандемии, снижаются, но остаются высокими для внутреннего потребителя.
Об этом говорится в обзоре МВФ "Бюджетный вестник", презентованном в среду директором финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром, передает Укринформ.
"Война в Украине усилила ценовое давление на мировых рынках продовольственных товаров в условиях и без того стремительного роста цен на товары и резкого роста инфляции из-за возобновления спроса и сбоев в цепочках поставок", - отметили в Фонде.
Несмотря на то, что мировые цены на продукты снизились по сравнению с пиковыми уровнями середины 2022 года, внутренние цены продолжают расти, а риски производства продуктов питания в дальнейшем будут угрожать стабильности цен на продовольствие в 2023 году.
Кроме того, в условиях продолжения войны будет ощущаться негативное влияние на производство зерновых и чрезмерно высокие расходы на удобрения.
Напоминаем:
В марте мировые цены на продовольствие снижались двенадцатый месяц подряд - индекс цен ФАО составил 126,9, что на 2,1% меньше февраля и на 20,5% меньше марта прошлого года.