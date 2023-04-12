Deutsche Bank закроет ІТ-центры в России и уволит 500 работников - FT

Deutsche Bank сворачивает оставшиеся в Москве и Санкт-Петербурге центры программного обеспечения и планирует уволить 500 работников.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Около 500 сотрудникам IT-центров, которые все еще остаются в России, предложат уволиться в течение полугода с выплатой выходного пособия.

Источники издания утверждают, что Deutsche Bank еще не принял решение об официальном закрытии российского IT-подразделения, но среди сотрудников этот вопрос считают решенным.

"Мы продолжаем снижать риски в Российском технологическом центре и расширили набор опций для сотрудников, включая увольнение по соглашению сторон наряду с релокацией и продолжением работы на платформе. Процесс идет в полном соответствии с российским законодательством", - прокомментировали в банке.

Незадолго до вторжения России в Украину в феврале прошлого года, около 1500 или четверти всех IT-специалистов инвестиционного банка работали либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге.

Впоследствии германская группа предложила всем своим сотрудникам в России возможность переехать на работу в Германию.

В июне стало известно, что Deutsche Bank релоцировал несколько сотен высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения и их семьи из России в Берлин.

Оставшиеся в России были отрезаны от прямого доступа к любым ИТ-системам Deutsche Bank, их главной задачей называли "передачу знаний" коллегам за пределами России.

Поскольку этот процесс близится к завершению, и учитывая санкции Запада против программного обеспечения в РФ, банк хочет уволить оставшийся в России персонал в течение ближайших шести месяцев.

Экономическая правда