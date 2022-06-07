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Deutsche Bank вивіз сотні IT-фахівців із Росії до Німеччини – FT

Вівторок, 7 червня 2022, 10:10 - Олексій Павлиш

Німецький Deutsche Bank перевіз кілька сотень висококваліфікованих розробників програмного забезпечення та їхні родини із Росії до Берліна протягом останніх трьох місяців.

Про це пише Financial Times.

"Це була не евакуація, а стандартна релокація персоналу, але, очевидно, в масштабах набагато більших, ніж зазвичай", - зазначив один із співрозмовників FT. Банк "доклав усіх зусиль", щоб співробітники розуміли, що переїзд опціональний, і нікого не "шантажував", підкреслило джерело газети.

До початку вторгнення РФ в Україну в московському та петербурзькому офісах банку працювало близько 1500 розробників.

З березня спеціальна команда банку зі співробітниками з відділу кадрів, юристів та IT-відділу займалася їх релокацією. На переїзд погодилося близько половини IT-фахівців, вони переїжджають до Берліна разом зі своїми сім'ями. Загалом Росію залишають близько 2000 людей, пише FT.

Банк побоювався, що російські спецслужби можуть скористатися релокацією, щоб впровадити шпигунів у його офіс у Берліні, тому "працював у режимі підвищеної уваги до кібербезпеки", перевіряв біографію своїх IT-фахівців та весь код, написаний ними у Росії, розповів співрозмовник газети.

Зазначається, що багато співробітників, які переїхали до Німеччини, "пропрацювали у нас близько 20 років". "Ми знаємо їх особисто дуже добре і вже багато років", - зазначив він.

Всі співробітники Deutsche Bank, які залишили Росію, емігрували офіційно і "не вдавали, що поїхали у відпустку", каже джерело FT.

За словами співрозмовника, банк проводить релокацію у відповідності з усіма відповідними російськими законами, побоюючись можливих заходів у відповідь з боку влади щодо співробітників, що залишилися в країні.

Оскільки російські кордони залишалися відкритими, сам переїзд проходив "гладко": більшість співробітників прилетіли до Берліна через Гельсінкі і змогли розпочати роботу незабаром після переїзду, кажуть джерела.

При цьому банк поки не повідомляв, що має намір робити з IT-фахівцями, що залишилися в Росії.

"Ми продовжуємо вивчати наші можливості", - заявив FT неназваний топ-менеджер німецької кредитної організації. 

Нагадаємо:

У березні німецький Deutsche Bank заявив, що зупиняє роботу у Росії.

Економічна правда

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