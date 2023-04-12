Маск заявив, що Twitter "майже беззбитковий" і має 1500 співробітників

Мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив у середу, що соціальна мережа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а агресивні зусилля зі скорочення витрат почали приносити свої плоди після масових звільнень.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

За його словами, управління Twitter з моменту придбання було "досить болючим" і "схожим на американські гірки".

Маск також зазначив, що продасть компанія, якщо з'явиться "правильна людина".

Відповідаючи на питання, чи не шкодує він про купівлю Twitter, Маск заявив, що останні кілька місяців "дійсно були досить напруженими", але він вважає, що купівля компанії була правильним рішенням.

"Рівень болю був надзвичайно високим, це не було якоюсь вечіркою. Це були справжні американські гірки", - описав мільярдер свій час на чолі компанії.

Зараз, за його словами, справи йдуть "досить добре" - відвідуваність зросла і "сайт працює".

Він також прокоментував деякі із своїх суперечливих твітів, сказавши: "Чи стріляв я собі в ногу твітами кілька разів? Так".

Обговорюючи фінансову ситуацію Twitter, Маск сказав, що компанія зараз "приблизно беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися.

Він також сказав, що скоротити кількість працівників з трохи менше 8000, коли він купив компанію, до приблизно 1500 було нелегко.

Він визнав, що не всіх звільняв особисто, сказавши: "Неможливо поговорити з такою кількістю людей віч-на-віч".

Маск також визнав деякі збої, в тому числі перебої в роботі сайту, але сказав, що ці перебої не були дуже тривалими, і наразі сайт працює нормально.

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Економічна правда