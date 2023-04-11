Рада приняла за основу законопроект о перезагрузке таможни

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6490-д о перезагрузке таможни.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его словам, принятие документа за основу поддержали 260 депутатов.

Законопроект, в частности, предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы (САП, НАБУ, НАПК).

Так, предполагается, что конкурсная комиссия будет состоять из 9 человек, определенных Кабмином, из которых 5 (большинство) будут определяться на основании предложений международных организаций.

При этом предусмотрено, что конкурсная комиссия будет определять только одного человека, которого будет вносить премьер-министру для рассмотрения Кабмином.

Также законопроект предусматривает введение ежегодного внешнего аудита эффективности деятельности таможни.

"Отрицательное заключение такого аудита будет ключевым основанием для увольнения главы, что не даст возможность менять руководителя таможни просто по желанию КМУ.

В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможни, в том числе по вопросу добропорядочности. Неуспешное прохождение которой будет означать увольнение такого работника", - добавил Железняк.

Кроме этого, отменяется необходимость согласования с Минфином назначения на должности и/или увольнения с должностей руководителей среднего звена.

"Законом прямо устанавливается более высокий размер заработной платы для таможенников, чем сейчас", - резюмировал нардеп.

Напомним:

1 февраля Кабмин уволил руководящий состав Таможни.

Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы (ГТС) на Вячеслава Демченко.

Таким образом правительство фактически уволило его с должности и.о. главы таможенной службы, до назначения на которую Демченко руководил Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС.

Кроме того, решением правительства с должности первого заместителя председателя ГТС уволен Александр Шуцкий.

Кабмин также отстранил от исполнения полномочий и возбудил дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

Кабинет министров на заседании 24 марта уволил Руслана Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.

Сообщалось, что налоговый комитет ВР подготовит изменения в законодательство, которые будут предусматривать избрание руководителей Таможни и Налоговой на открытых конкурсах.

Экономическая правда