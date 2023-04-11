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Укр / Рус

В "Новой почте" уточнили график работы на Пасху

Вторник, 11 апреля 2023, 14:55 - Анастасия Жарикова

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" на Пасху 16 апреля и в понедельник 17 апреля будет работать без сокращений.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отделения "Новой почты" будут работать по своему обычному графику, без сокращений", - говорится в сообщении.

Забор посылок по адресу, курьерская доставка в адрес и почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику.

Напоминаем:

Украинская логистическая компания "Новая почта" в марте открыла 10 новых отделений в Польше: к началу апреля работают 30 отделений Nova Post в 18 польских городах.

Новая почта услуги
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Экономическая правда
Укр / Рус
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