В "Новой почте" уточнили график работы на Пасху

Оператор экспресс-доставки "Новая почта" на Пасху 16 апреля и в понедельник 17 апреля будет работать без сокращений.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отделения "Новой почты" будут работать по своему обычному графику, без сокращений", - говорится в сообщении.

Забор посылок по адресу, курьерская доставка в адрес и почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику.

Напоминаем:

Украинская логистическая компания "Новая почта" в марте открыла 10 новых отделений в Польше: к началу апреля работают 30 отделений Nova Post в 18 польских городах.