Дело бывшего владельца "Дельта Банка" направили в суд

Прокуратура направила в суд два дела в отношении бывшего владельца ПАО "Дельта Банк", подозреваемого в завладении чужим имуществом и уклонении от уплаты налогов в размере более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в течение 2012-2013 годов обвиняемый, занимавший должность председателя наблюдательного совета ПАО "Дельта Банк", с участием других должностных лиц банка организовал противоправное заключение с подконтрольным юридическим лицом договора кредитной линии и дополнительных соглашений к нему.

В результате банк потерял активы на общую сумму около 897 млн грн.

Председатель совета директоров, руководитель одного из банковских департаментов и директор общества, являющихся соучастниками, объявлены в розыск.

Кроме этого, в налоговой отчетности за 2015 год обвиняемый не отразил собственную прибыль в сумме 153 млн грн, полученную от иностранной компании в результате договорных отношений. Соответственно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военный сбор в общей сумме более 33 млн грн.

Досудебное расследование по другим фактам, которые стали причиной банкротства банка, продолжается, его осуществляет Главное следственное управлением Нацполиции.

Экономическая правда