Позволит национализировать "Сенс Банк": Рада поддержала законопроект за основу

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, страница законопроекта на сайте ВРУ.

"За" проголосовало 274 народных депутата.

Законопроект предлагает запретить подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке.

Это означает, что НБУ будет обязан признавать банк неплатежеспособным и выводить его с рынка в случае, если против владельцев такого учреждения применены украинские и международные санкции.

Кроме того, законопроект позволит вывести с рынка даже платежеспособный системно важный банк в случае введения санкций.

На время действия военного положения НБУ сможет принимать в отношении такого банка решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (если банк не является системно важным) или о выводе с рынка банка (для системно важных).

Если после решения НБУ о выводе с рынка системно важного банка по новому закону государство согласилось участвовать в таком выводе, фактически начинается национализация такого банка.

Такой системно важный банк продолжит работать, тогда как происходит процесс замены его владельцев на государство. Поэтому, отмечают авторы законопроекта, вкладчики не ощутят на себе негативных последствий национализации.

Если же государство откажется участвовать в выводе системно важного банка с рынка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет выводить такой банк с рынка в общем порядке. "Такая ситуация также не подвергает риску потери средств вкладчиками, ведь во время военного положения все вклады возмещаются в полном объеме", - говорится в пояснительной записке.

Заметим, что Украина и ЕС применили санкции против ключевых акционеров "Сенс Банка", в частности Михаила Фридмана и Петра Авена.

Это означает, что после принятия этого закона НБУ будет обязан признать "Сенс Банк" неплатежеспособным и предложить правительству национализировать этот банк.

Если правительство согласится, национализация будет проходить по упрощенной процедуре - без докапитализации банка со стороны государства. Акции банка будут проданы правительству за 1 гривну.

Государство также не будет проводить процедуру бейл-ин - обмена обязательств банка перед связанными с ним лицами на дополнительные акции банка. Такие обязательства банка (например, депозиты его владельца) будут просто аннулированы, а сами средства зачислены в доходы и капитал учреждения.

Кроме этого, законопроект вносит изменения в ряд кодексов и других законов, которыми определяет, что единственным возможным способом компенсации убытков подсанкционным владельцам национализированного банка могут быть только репарации России.

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Напоминаем:

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Сенс Банк".

Ранее Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.