Основатель FTX одобрял многомиллионные переводы с помощью эмодзи-значков – WSJ

Переводы на десятки миллионов долларов в обанкротившейся криптобирже FTX и инвестфонде Alameda Research, основанных Сэмом Бенкманом-Фридом, одобряли во время переписки в мессенджере Slack с помощью эмодзи-значков.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет новой команды, управляющей FTX после банкротства.

В отчете, в частности, говорится, что в FTX Group финансовые операции оформляли в переписке в мессенджере Slack, а одобрение тем или иным платежам и переводам давали с помощью эмодзи.

"Хотя неудача FTX Group является новой по беспрецедентному масштабу ущерба, который она нанесла зарождающейся отрасли, многие из ее коренных причин знакомы: высокомерие, некомпетентность и жадность", - отметил в отчете исполнительный директор FTX Джон Дж. Рэй III.

Инвестфонд Бенкмана-Фрида Alameda Research часто испытывал трудности с пониманием собственных позиций, их хеджирования или учета, говорится в отчете.

"Иногда мы находим активы на $50 млн, которые мы упустили из виду: такова жизнь", - написал бывший криптомиллиардер в сообщении в корпоративной сети. Представитель Бенкмана-Фрида отказался от комментариев.

Неформальные системы обмена сообщениями использовались для утверждения переводов на десятки миллионов долларов. В результате от них оставались в лучшем случае только такие неофициальные записи.

В отчете утверждается, что большинство решений принимали Бенкман-Фрид, директор по инжинирингу в FTX Нишад Сингх и бывший технический директор Гэри Ваном.

Криптобирже и связанным с ней компаниям не хватало надлежащего контроля для обеспечения безопасности криптовалютных активов. Команда по банкротству обнаружила закрытые ключи доступа к активам на сервере FTX Group на миллионы долларов: у некоторых из них не было надлежащих дескрипторов, другие просто сопровождались надписями: "Используйте это"; "Не используйте".

Также отмечается, что компании Бенкмана-Фрида не применяли многофакторную аутентификацию для своих учетных записей Google и для поставщика услуг управления паролями.

Они также хранили почти все криптоактивы не в кошельках, которые не подключены к интернету ("холодные" кошельки менее подвержены взлому), а в "горячих" (подключенных к интернету), говорится в отчете. В группе не требовали, чтобы несколько человек одобряли крипто-транзакции, что является обычной практикой в криптографии для защиты криптовалют.

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