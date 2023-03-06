"Армия восстановления" уже насчитывает 8,5 тысячи безработных

В "Армию восстановления" уже привлекли 8,5 тысячи безработных, за выполнение работ участникам проекта уже выплатили почти 56 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проект, направленный на привлечение временно потерявших работу людей к выполнению общественно полезных работ по восстановлению страны, набирает популярность.

Как сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, на сегодняшний день он реализуется уже в 13 областях, на днях присоединились Днепропетровская и Львовская области.

"К выполнению общественно полезных работ только с начала этого года было привлечено 4900 человек, которые были безработными, а всего со времени старта проекта привлечено 8,5 тысяч человек. Они получают от государства оплату за работу не менее 6700 грн, что больше, чем средний размер пособия по безработице. За выполнение работ государство выплатило участникам Армии восстановления уже почти 56 млн грн", - отметила она.

Лидерами по количеству привлеченных безработных к выполнению общественно полезных работ являются следующие области:

Полтавская – привлечено 2 621 человек;

Донецкач – 1350 человек;

Киевская – 1193 человека.

Чаще всего людей привлекают к строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи, предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости, разбору завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий и т.д.