В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно

Уничтоженный самолет АН-225 "Мрия" фото Дмитрия ларина, уп

Руководство "Антонова" ожидает, что вторая "Мрия" сможет ежегодно приносить 30 млн долл прибыли и окупится за 15 лет.

Об этом говорится в статье ЭП.

Сейчас на конструирование новой "Мрии" предприятие тратит свои оборотные средства, и конструкторские работы по самолету стоят сотни тысяч долларов, если считать с зарплатами работников.

Но в конце концов, руководство "Антонова" верит, что новая "Мрия" сможет приносить ежегодно минимум 30 млн долл. прибыли и окупится за 15 лет.

Заметим, что до полномасштабного вторжения России весь авиапарк компании из восьми самолетов "Авиалиний Антонова" приносил 30 млн долл в год.

Сама же "Мрия" нечасто находила заказчиков на исключительно крупные перевозки в 200 тонн груза, и могла сделать два-три рейса в неделю, после чего месяц ждать следующих.

Новое руководство "Антонова", зато считает, что сможет найти клиентов и увеличить рентабельность новой "Мрии".

"Нам уже удалось увеличить прибыльность наших Ан-124 "Руслан" вдвое в валюте. Этого удалось достичь благодаря уменьшению расходов и увеличению тарифов. Прошлое руководство тратило на топливо, обслуживание, стоянки, питание и услуги значительно больше денег, чем мы сейчас", - отметил заместитель гендиректора ГП "Антонов" Виктор Авдеев.

Стоимость нового Ан-225 предварительно оценивают в 500 млн долл, но в будущем она будет корректироваться. Окончательная сумма строительства новой "Мрии" будет известна, когда разберут разрушенный самолет и проведут первые наземные испытания.

Читайте больше в статье: Война и коррупция на "Антонове". Сможет ли Украина когда-нибудь возобновить строительство самолетов?

Напоминаем:

В первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". В результате боев были также уничтожены Ан-74 и Ан-26. Повреждены еще пять: Ан-12, Ан-22 "Антей", Ан-28, Ан-132D и Ан-124 "Руслан".