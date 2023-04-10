В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
Руководство "Антонова" ожидает, что вторая "Мрия" сможет ежегодно приносить 30 млн долл прибыли и окупится за 15 лет.
Об этом говорится в статье ЭП.
Сейчас на конструирование новой "Мрии" предприятие тратит свои оборотные средства, и конструкторские работы по самолету стоят сотни тысяч долларов, если считать с зарплатами работников.
Но в конце концов, руководство "Антонова" верит, что новая "Мрия" сможет приносить ежегодно минимум 30 млн долл. прибыли и окупится за 15 лет.
Заметим, что до полномасштабного вторжения России весь авиапарк компании из восьми самолетов "Авиалиний Антонова" приносил 30 млн долл в год.
Сама же "Мрия" нечасто находила заказчиков на исключительно крупные перевозки в 200 тонн груза, и могла сделать два-три рейса в неделю, после чего месяц ждать следующих.
Новое руководство "Антонова", зато считает, что сможет найти клиентов и увеличить рентабельность новой "Мрии".
"Нам уже удалось увеличить прибыльность наших Ан-124 "Руслан" вдвое в валюте. Этого удалось достичь благодаря уменьшению расходов и увеличению тарифов. Прошлое руководство тратило на топливо, обслуживание, стоянки, питание и услуги значительно больше денег, чем мы сейчас", - отметил заместитель гендиректора ГП "Антонов" Виктор Авдеев.
Стоимость нового Ан-225 предварительно оценивают в 500 млн долл, но в будущем она будет корректироваться. Окончательная сумма строительства новой "Мрии" будет известна, когда разберут разрушенный самолет и проведут первые наземные испытания.
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Напоминаем:
В первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". В результате боев были также уничтожены Ан-74 и Ан-26. Повреждены еще пять: Ан-12, Ан-22 "Антей", Ан-28, Ан-132D и Ан-124 "Руслан".