Фонды, инвестирующие в нефть, фиксируют отток средств: причины

Инвесторы забрали более 200 млн долларов из двух биржевых инвестиционных фондов, ориентированных на нефть, что может быть признаком опасений относительно спроса, несмотря на сокращение добычи со стороны ОПЕК+.

Об этом пишет Bloomberg.

"Один из нефтяных биржевых фондов подвергся крупнейшему однодневному оттоку средств за последние три года.

В четверг фонд WisdomTree's Brent Crude Oil ETP потерпел отток 55,7 млн долларов, что является крупнейшим однодневным падением с конца 2019 года. Другой фонд, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF на прошлой неделе потерпел отток $158,5 млн. Это самое большое еженедельное падение с марта 2022 года", - говорится в сообщении.

В ОПЕК+ объявили о неожиданном сокращении добычи в начале этого месяца во главе с Саудовской Аравией. Хотя это помогло ценам резко вырасти на прошлой неделе, беспокойство относительно потенциального замедления спроса не исчезло.

Существуют предположения, что США могут впасть в рецессию, что повредит потреблению, а действия ОПЕК+ свидетельствуют о ее беспокойстве относительно слабости рынка, добавляет Bloomberg.

"Большой сегмент рынка все еще обеспокоен перспективами спроса, и сокращение ОПЕК+, вероятно, только усилило бы эти опасения", - сказал руководитель сырьевой стратегии в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Напомним:

Саудовская Аравия через государственную Saudi Aramco поставит в мае полный объем нефти нескольким североазиатским покупателям несмотря на обещание сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+.

Экономическая правда