Саудовская Аравия сохранит уровень поставок нефти в Азию несмотря на решение ОПЕК - СМИ

Саудовская Аравия через государственную Saudi Aramco поставит в мае полный объем нефти нескольким североазиатским покупателям несмотря на обещание сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько информированных источников.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) объявила о дополнительном сокращении добычи на 1,16 млн баррелей в сутки (б/с) с мая до конца года.

Инвесторы внимательно следили за ежемесячным распределением Saudi Aramco как за показателем того, может ли запланированное сокращение добычи привести к сокращению поставок в Азию - на крупнейший в мире рынок импорта нефти.

Рынок следит за тем, повлияет ли дополнительное добровольное сокращение добычи на предложение нефти, или решение обусловлено лишь тем, чтобы повысить цены на нефть, сообщил источник агентства на азиатском нефтеперерабатывающем заводе.

Некоторые инвесторы настроены оптимистично относительно восстановления спроса на нефть в Китае и ожидают, что предложение на мировом рынке сократится во второй половине года и подтолкнет цены до уровня 100 долларов за баррель.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби, нефтяной гигант из Объединенных Арабских Эмиратов, также сообщила по меньшей мере трем покупателям в Азии о том, что поставит полный контрактный объем нефти в июне, отметили источники агентства.

ОАЭ планируют сократить добычу нефти на 144 тыс баррелей в сутки с мая в рамках сокращения добычи ОПЕК+.

Напоминаем:

Цены на нефть стремительно выросли после того, как ОПЕК+ внезапно объявила о сокращении добычи нефти, что грозит новым инфляционным толчком в мировой экономике.

Саудовская Аравия и ряд других стран, которые входят в ОПЕК+, 2 апреля объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки