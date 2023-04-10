Украина экспортировала почти 39 миллионов тонн зерна в текущем маркетинговом году

Украина с начала текущего маркетингового года (июля 2022) экспортировала 38,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом говорится в данных Минагрополитики.

В частности, с июля по 10 апреля, было экспортировано 22,85 млн. тонн кукурузы, 13,3 миллиона тонн пшеницы, 2,3 млн. тонн ячменя, 17,7 тыс. тонн ржи.

Для сравнения, с июля 2021 по 15 апреля 2022 года, за границу было экспортировано 45,2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Из них 20,6 млн. тонн кукурузы, 18,45 млн. тонн пшеницы, 5,6 млн. тонн ячменя, 161,9 тыс. тонн ржи.

Кроме этого в текущем МГ Украина уже экспортировала 120,1 тыс. т муки, что почти вдвое превышает объем экспорта в 2021/2022 МГ – 68,4 тыс. т.

Напоминаем:

Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Венгрия введет новые меры и усилит контроль за зерном, поступающим из Украины.