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Все на Восток: как Китай подчинил себе "зерновой коридор"

Все на Восток: как Китай подчинил себе "зерновой коридор"

Главным получателем украинского продовольствия стал Китай. Причем темпы экспорта в Поднебесную превысили довоенные. (укр)
Вторник, 4 апреля 2023, 09:00 - ПРОЕКТ WEEKLY CHART

Експорт українського зерна в рамках "зернового коридору"

У рамках дії "зернової угоди" в березні 2023 року з України до Китаю відправили рекордну кількість кораблів – 25. Загальний обсяг українського продовольства на них становив 1,2 млн тонн.

Для порівняння: з початку 2023 року морем відправили 9,6 млн тонн вантажів, з яких 3,1 млн тонн – у Піднебесну.

За час дії "зернової угоди" Китай перетворився на основного покупця українського збіжжя, прийнявши майже третину від загальних 26 млн тонн вантажів, що транспортуються морським коридором. Більшість цих вантажів – зерно та кукурудза.

Експорт у рамках "зернового коридору"

Нинішні обсяги постачання зерна чи не найвищі в історії українсько-китайської аграрної торгівлі і, ймовірно, перевершать рекордний для двох країн 2021 рік. Тоді Китай купив на світових ринках 28 млн тонн кукурудзи, близько 7 млн тонн з яких надійшли з України.

Протягом останнього десятиліття річний попит Китаю на кукурудзу постійно зростав, досягнувши майже 300 млн тонн у 2022 році. Попри всі зусилля, Китай здатний задовольнити лише 270 млн тонн, що змушує Пекін покладатися на імпорт для покриття 10% дефіциту.

З жовтня 2022 року по лютий 2023 року імпорт кукурудзи в Китай становив 9,2 млн тонн, з яких майже 4 млн тонн – українського походження. За цим показником Україна вперше обігнала США, які раніше утримували перше місце, але втратили його, зменшивши поставки.

Коли Росія погодилася продовжити дію "зернового коридору" на 120 днів, вигоду від цього отримав саме Китай. Він завжди дбайливо відстоює власний інтерес. Його компанії допомагають росіянам зберегти ланцюги поставок, замінюючи європейські та американські фірми, які залишають ринок. Китайські компанії отримують найбільші знижки при купівлі токсичної російської нафти.

Українське зерно, яке йде в Піднебесну, через військові ризики торгується із значним дисконтом.

Травневі ф’ючерси на кукурудзу на Чиказькій біржі торгуються по 249 дол за тонну, а закупівельні ціни в Україні в березні становили 198-202 дол за тонну з доставкою в порти Чорного моря.

Попри надзвичайно низькі ціни на українське продовольство і те, що основним бенефіціаром зернової угоди став Китай, варіантів для маневру в України небагато.

По-перше, коридор залишається ключовим для експорту продовольства, на нього припадають близько 60% продажів українських товарів за кордон. До 1 млн тонн вантажів на місяць ідуть через порти Усть-Дунайська, решта доставляються залізничним та автомобільним транспортом.

По-друге, росіяни постійно саботують роботу "зернового коридору". За словами українських урядовців, "російські інспектори свідомо сповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час і шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування". Через це штучно утворюється черга.

Проте аналіз показує, що ці затримки суттєво не вплинули на обсяг експорту. Він був стабільним і навіть дещо зростав з листопада 2022 року, коли Росію тимчасово вилучали з тристоронньої угоди. Одне з пояснень – поступове зростання з жовтня середньої місткості суден.

Вантажність кожного з майже 1 тис кораблів за час дії "зернового коридору"

020000400006000080000тоннсерпнявересняжовтнялистопадагрудня2023лютогоберезня40500420002200027671364712677544000212415499430600546123000045044202512590027000652215746270002700017200228002750019800520003000030450262003200042000470002500030050655852700027002625066000386782797752800480006715731150153006600031300155002980068003040015100282007053033000300002830044004400044000267506220963005330049500205002500049550157506539462088320003300055000150001100064877235005600051500432261406811939202001120911755125002760069295135002975012433606235000250002500026200225001100040001480065081242003000027000255003730586302800032988292261917631534500007250542681853831000250265720034125341256643044000262501530028240216001687711958592265722830050670002850068370250004808725800682502850026500488671821551529223412475053551642363431651405165009700410003300010210565001270035000275006975625500641758329107345977033000700091001530027260451507300230503000045000293009400278004300074904266534726711420165004770026500255002126444836122502750015869660026250430037205850029300265001150011000330002800025000310002500025900130004950012500122002700018300211005700060004670010600683902750031600624305915330029702350012300250001587216580335005350099005500170047030670071503200027000450003080059010109971503250002620081006650071500265003870017700980011500450004484830000250001966295911000210002050044000550003050027000521411100119002570029000420001900032400714005500350001900010000290009050625062501810010500210005250350004000119002800040000660003001560965195003300057504435039002500011500582502250037500310502195530000250003000030400130268954135005644985432150026500170005382025000630032300270005500066645275008400263502630027500303898383269006700011650470026765640054000150018100660004077150000578844699124412750056021529110709650004490062000940069052110061005230122004400540004840100003000013000280002500071244154044194515006100200002000063003750012500270001400025000600055318342002620086005425066002200033000467119000235001475068502160079006010660090001250029000643009100267861269022800490003163533000270002500660020504614130000711353050045000110002960032006600472703300025000250005416030698500021000575023001609014910406066301090363002900300004000500006800014270567892350025000126003000010000840017800800063006200554571200054603310059055260006700600032800600005273323267550011000300066001070033000700033000600030002500022000400022006181573005750154695337674002500058017250158003500050002750013500435005828330003081714000700013400271007560115009500274996200570042000300002638051742240002739060006200315010500760025007200555034001900060006000018700405033400624060505019711556600326006000505056669511328596000015000300002000033003300285007800430049100272004950630066006500330003700770066003386030004165027503000038000304505500312908000310025500660018716775768343327433000265002292332700100002400025000290002500013200508002750032006300323006600275005250277005117553502600032400800024718272501732530350660003260016000880060000110004260066002819372504613031500397636000502923500327002000596063029500060001500010650620010950660077008200100003300051503700573114450119502700038603103910252350011000502203000045003100295060001100010100275004000262509032493330004650097514400487502710081004950181501630017350835044003400300069080307006900296005252413220002925640303290087502000051052945954126000309006500202642586400472008500260003000078005750110002981508553600600055000180682700055000550056800854353001810055005400492630033001800085006495129000210004350023500350030262973275006857280040220660065005600107006000600044003279413853108534700330001000044108200930095312472520051400864034071200954862580026500451011091275007179575030000135003000205007800314006450565006600207031098420006117660098353030021000850012500700028500856035470270005500258507450027000150003700030274330003236642153800244851100030000330002750039494270004400059001475045000370065340191001100058510600029600165002437255005300110004300140005000250006300279829111725080001850023300616160000115002914120003050601505300647201100048459600044000660841200013041330001527250006151625200653154566117511660004700018400665646230952438290253506364000298701050063260355483215566970440726488564980450801748564867656504850218700450002000071090715006581362747660007040061774634485922451608400006511463500700006776068177191006950567000715005614880776125270799665006914564667705144467018000350006917052700719706336755000726006597071500629796552025400630006006691886523467100709206300035719316087100066000628436675643000370002250062900432506225831908667503685027453390006365034430306726600021500471851781562860600004000060000293505301296943000020000623404950045000
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За цей час середня вантажність одного судна підвищилася з 60 тис тонн до 80 тис тонн, частково нівелювавши російський саботаж. Ключову роль у збільшенні середньої вантажності кораблів відіграють поставки до Китаю.

Дані щодо всього експорту продовольства – Офіс з розвитку підприємництва та експорту. Дані щодо експорту в рамках "зернової ініціативи" – Black Sea Grain Initiative Vessel Movements.

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зерновые Китай экспорт
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