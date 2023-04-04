Все на Восток: как Китай подчинил себе "зерновой коридор"

Експорт українського зерна в рамках "зернового коридору"

У рамках дії "зернової угоди" в березні 2023 року з України до Китаю відправили рекордну кількість кораблів – 25. Загальний обсяг українського продовольства на них становив 1,2 млн тонн.

Для порівняння: з початку 2023 року морем відправили 9,6 млн тонн вантажів, з яких 3,1 млн тонн – у Піднебесну.

За час дії "зернової угоди" Китай перетворився на основного покупця українського збіжжя, прийнявши майже третину від загальних 26 млн тонн вантажів, що транспортуються морським коридором. Більшість цих вантажів – зерно та кукурудза.

Експорт у рамках "зернового коридору"

Нинішні обсяги постачання зерна чи не найвищі в історії українсько-китайської аграрної торгівлі і, ймовірно, перевершать рекордний для двох країн 2021 рік. Тоді Китай купив на світових ринках 28 млн тонн кукурудзи, близько 7 млн тонн з яких надійшли з України.

Протягом останнього десятиліття річний попит Китаю на кукурудзу постійно зростав, досягнувши майже 300 млн тонн у 2022 році. Попри всі зусилля, Китай здатний задовольнити лише 270 млн тонн, що змушує Пекін покладатися на імпорт для покриття 10% дефіциту.

З жовтня 2022 року по лютий 2023 року імпорт кукурудзи в Китай становив 9,2 млн тонн, з яких майже 4 млн тонн – українського походження. За цим показником Україна вперше обігнала США, які раніше утримували перше місце, але втратили його, зменшивши поставки.

Коли Росія погодилася продовжити дію "зернового коридору" на 120 днів, вигоду від цього отримав саме Китай. Він завжди дбайливо відстоює власний інтерес. Його компанії допомагають росіянам зберегти ланцюги поставок, замінюючи європейські та американські фірми, які залишають ринок. Китайські компанії отримують найбільші знижки при купівлі токсичної російської нафти.

Українське зерно, яке йде в Піднебесну, через військові ризики торгується із значним дисконтом.

Травневі ф’ючерси на кукурудзу на Чиказькій біржі торгуються по 249 дол за тонну, а закупівельні ціни в Україні в березні становили 198-202 дол за тонну з доставкою в порти Чорного моря.

Попри надзвичайно низькі ціни на українське продовольство і те, що основним бенефіціаром зернової угоди став Китай, варіантів для маневру в України небагато.

По-перше, коридор залишається ключовим для експорту продовольства, на нього припадають близько 60% продажів українських товарів за кордон. До 1 млн тонн вантажів на місяць ідуть через порти Усть-Дунайська, решта доставляються залізничним та автомобільним транспортом.

По-друге, росіяни постійно саботують роботу "зернового коридору". За словами українських урядовців, "російські інспектори свідомо сповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час і шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування". Через це штучно утворюється черга.

Проте аналіз показує, що ці затримки суттєво не вплинули на обсяг експорту. Він був стабільним і навіть дещо зростав з листопада 2022 року, коли Росію тимчасово вилучали з тристоронньої угоди. Одне з пояснень – поступове зростання з жовтня середньої місткості суден.

Вантажність кожного з майже 1 тис кораблів за час дії "зернового коридору"

0 20000 40000 60000 80000 тонн серпня вересня жовтня листопада грудня 2023 лютого березня 40500 42000 22000 27671 36471 26775 44000 21241 54994 30600 54612 30000 45044 20251 25900 27000 6522 15746 27000 27000 17200 22800 27500 19800 52000 30000 30450 26200 32000 42000 47000 25000 30050 65585 27000 2700 26250 66000 38678 27977 52800 48000 67157 31150 15300 66000 31300 15500 29800 6800 30400 15100 28200 70530 33000 30000 28300 4400 44000 44000 26750 62209 6300 53300 49500 20500 25000 49550 15750 65394 62088 32000 33000 55000 15000 11000 64877 23500 56000 51500 43226 14068 11939 20200 11209 11755 12500 27600 69295 13500 29750 12433 60623 5000 25000 25000 26200 22500 11000 4000 14800 65081 24200 30000 27000 25500 3730 58630 28000 32988 29226 19176 31534 50000 7250 54268 18538 31000 25026 57200 34125 34125 66430 44000 26250 15300 28240 21600 16877 11958 59226 57228 30050 67000 28500 68370 25000 48087 25800 68250 28500 26500 48867 18215 51529 22341 24750 53551 64236 34316 51405 16500 9700 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45661 17511 66000 47000 18400 66564 62309 52438 29025 35063 64000 29870 10500 63260 35548 32155 66970 44072 64885 64980 45080 17485 64867 65650 48502 18700 45000 20000 71090 71500 65813 62747 66000 70400 61774 63448 59224 51608 40000 65114 63500 70000 67760 68177 19100 69505 67000 71500 56148 8077 61252 70799 66500 69145 64667 70514 44670 18000 35000 69170 52700 71970 63367 55000 72600 65970 71500 62979 65520 25400 63000 60066 9188 65234 67100 70920 63000 35719 31608 71000 66000 62843 66756 43000 37000 22500 62900 43250 62258 31908 66750 36850 27453 39000 63650 34430 30672 66000 21500 47185 17815 62860 60000 40000 60000 29350 53012 9694 30000 20000 62340 49500 45000 0 20000 40000 60000 80000 тонн жовтня 2023 40500 42000 22000 27671 36471 26775 44000 21241 54994 30600 54612 30000 45044 20251 25900 27000 6522 15746 27000 27000 17200 22800 27500 19800 52000 30000 30450 26200 32000 42000 47000 25000 30050 65585 27000 2700 26250 66000 38678 27977 52800 48000 67157 31150 15300 66000 31300 15500 29800 6800 30400 15100 28200 70530 33000 30000 28300 4400 44000 44000 26750 62209 6300 53300 49500 20500 25000 49550 15750 65394 62088 32000 33000 55000 15000 11000 64877 23500 56000 51500 43226 14068 11939 20200 11209 11755 12500 27600 69295 13500 29750 12433 60623 5000 25000 25000 26200 22500 11000 4000 14800 65081 24200 30000 27000 25500 3730 58630 28000 32988 29226 19176 31534 50000 7250 54268 18538 31000 25026 57200 34125 34125 66430 44000 26250 15300 28240 21600 16877 11958 59226 57228 30050 67000 28500 68370 25000 48087 25800 68250 28500 26500 48867 18215 51529 22341 24750 53551 64236 34316 51405 16500 9700 41000 33000 10210 56500 12700 35000 27500 69756 25500 64175 8329 10734 59770 33000 7000 9100 15300 27260 45150 7300 23050 30000 45000 29300 9400 27800 43000 74904 26653 47267 11420 16500 47700 26500 25500 21264 44836 12250 27500 15869 6600 26250 4300 37205 8500 29300 26500 11500 11000 33000 28000 25000 31000 25000 25900 13000 49500 12500 12200 27000 18300 21100 57000 6000 46700 10600 68390 27500 31600 62430 5915 3300 2970 23500 12300 25000 15872 16580 33500 53500 9900 5500 17004 7030 6700 7150 32000 27000 45000 30800 59010 10997 1503 25000 26200 8100 66500 71500 26500 38700 17700 9800 11500 45000 44848 30000 25000 1966 2959 11000 21000 20500 44000 55000 30500 27000 5214 11100 11900 25700 29000 42000 19000 32400 71400 5500 35000 19000 10000 29000 9050 6250 6250 18100 10500 21000 5250 35000 4000 11900 28000 40000 66000 30015 60965 19500 33000 5750 44350 3900 25000 11500 58250 22500 37500 31050 21955 30000 25000 30000 30400 13026 8954 13500 56449 8543 21500 26500 17000 53820 25000 6300 32300 27000 55000 66645 27500 8400 26350 26300 27500 30389 8383 26900 67000 11650 4700 26765 6400 54000 1500 18100 66000 40771 50000 5788 44699 12441 27500 5602 15291 10709 65000 44900 62000 9400 6905 21100 6100 5230 12200 4400 54000 4840 10000 30000 13000 28000 25000 7124 41540 44194 51500 6100 20000 20000 6300 37500 12500 27000 14000 25000 6000 55318 34200 26200 8600 54250 6600 22000 33000 4671 19000 23500 14750 6850 21600 7900 6010 6600 9000 12500 29000 64300 9100 26786 12690 22800 49000 31635 33000 27000 2500 6600 2050 46141 30000 71135 30500 45000 11000 29600 3200 6600 47270 33000 25000 25000 54160 30698 5000 21000 5750 2300 16090 14910 4060 6630 10903 6300 2900 30000 4000 50000 68000 14270 56789 23500 25000 12600 30000 10000 8400 17800 8000 6300 6200 55457 12000 5460 33100 59055 26000 6700 6000 32800 60000 52733 23267 5500 11000 3000 6600 10700 33000 7000 33000 6000 3000 25000 22000 4000 2200 61815 7300 5750 15469 53376 7400 25000 5801 7250 15800 35000 5000 27500 13500 43500 5828 33000 30817 14000 7000 13400 27100 7560 11500 9500 27499 6200 5700 42000 30000 26380 51742 24000 27390 6000 6200 3150 10500 7600 2500 7200 5550 3400 19000 6000 60000 18700 4050 33400 6240 6050 5019 71155 6600 32600 6000 5050 5666 9511 32859 60000 15000 30000 20000 3300 3300 28500 7800 4300 49100 27200 4950 6300 6600 6500 33000 3700 7700 6600 33860 3000 41650 2750 30000 38000 30450 5500 31290 8000 3100 25500 6600 18716 7757 6834 33274 33000 26500 22923 32700 10000 24000 25000 29000 25000 13200 50800 27500 3200 6300 32300 6600 27500 5250 27700 51175 5350 26000 32400 8000 24718 27250 17325 30350 66000 32600 16000 8800 60000 11000 42600 6600 28193 7250 46130 31500 39763 6000 5029 23500 32700 2000 5960 63029 5000 6000 15000 10650 6200 10950 6600 7700 8200 10000 33000 5150 3700 57311 4450 11950 27000 3860 31039 10252 3500 11000 50220 30000 4500 3100 2950 6000 11000 10100 27500 4000 26250 90 32493 33000 46500 9751 4400 48750 27100 8100 4950 18150 16300 17350 8350 4400 3400 3000 69080 30700 6900 29600 525 2413 22000 29256 4030 32900 8750 20000 5105 29459 541 26000 30900 6500 2026 4258 6400 47200 8500 26000 30000 7800 5750 11000 2981 50855 3600 6000 55000 180 68 27000 55000 5500 56800 8543 5300 18100 5500 5400 492 6300 3300 18000 8500 64951 29000 21000 43500 23500 3500 3026 2973 27500 6857 2800 40220 6600 6500 5600 10700 6000 6000 4400 32794 13853 10853 4700 33000 10000 4410 8200 9300 9531 2472 5200 51400 8640 34071 20095 4862 5800 26500 4510 11091 27500 7179 5750 30000 13500 3000 20500 7800 31400 6450 56500 6600 2070 31098 42000 6117 6600 9835 30300 21000 8500 12500 7000 28500 8560 35470 27000 5500 25850 74500 27000 15000 37000 30274 33000 3236 64215 3800 24485 11000 30000 33000 27500 39494 27000 44000 5900 14750 45000 3700 65340 19100 11000 58510 6000 29600 16500 2437 25500 5300 11000 4300 14000 5000 25000 6300 27982 9111 7250 8000 18500 23300 6161 60000 11500 2914 12000 3050 60150 5300 64720 11000 48459 6000 44000 66084 12000 13041 33000 1527 25000 61516 25200 65315 45661 17511 66000 47000 18400 66564 62309 52438 29025 35063 64000 29870 10500 63260 35548 32155 66970 44072 64885 64980 45080 17485 64867 65650 48502 18700 45000 20000 71090 71500 65813 62747 66000 70400 61774 63448 59224 51608 40000 65114 63500 70000 67760 68177 19100 69505 67000 71500 56148 8077 61252 70799 66500 69145 64667 70514 44670 18000 35000 69170 52700 71970 63367 55000 72600 65970 71500 62979 65520 25400 63000 60066 9188 65234 67100 70920 63000 35719 31608 71000 66000 62843 66756 43000 37000 22500 62900 43250 62258 31908 66750 36850 27453 39000 63650 34430 30672 66000 21500 47185 17815 62860 60000 40000 60000 29350 53012 9694 30000 20000 62340 49500 45000

За цей час середня вантажність одного судна підвищилася з 60 тис тонн до 80 тис тонн, частково нівелювавши російський саботаж. Ключову роль у збільшенні середньої вантажності кораблів відіграють поставки до Китаю.

Дані щодо всього експорту продовольства – Офіс з розвитку підприємництва та експорту. Дані щодо експорту в рамках "зернової ініціативи" – Black Sea Grain Initiative Vessel Movements.

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