Норвегия предлагает гранты релокированным украинским предприятиям: условия
Понедельник, 10 апреля 2023, 11:00 -
Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки украинского бизнеса, который переехал с территории ведения активных боевых действий на Львовщину или Тернопольщину.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Заявки на получение гранта принимаются до 20 апреля. Бизнес должен отвечать следующим условиям:
- имеет потенциал для создания новых рабочих мест;
- деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общества, в которое он перемещен.
Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по ссылке.
"Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи", - добавили в Минреинтеграции.
Напоминаем:
Google в прошлом году в рамках фонда поддержки стартапов в Украине вдвое увеличила финансирование украинских компаний, выделив 10 миллионов долларов.