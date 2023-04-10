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Норвегия предлагает гранты релокированным украинским предприятиям: условия

Понедельник, 10 апреля 2023, 11:00 - Анастасия Жарикова

Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки украинского бизнеса, который переехал с территории ведения активных боевых действий на Львовщину или Тернопольщину.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Заявки на получение гранта принимаются до 20 апреля. Бизнес должен отвечать следующим условиям:

  • имеет потенциал для создания новых рабочих мест;
  • деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общества, в которое он перемещен.

Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по ссылке.

"Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи", - добавили в Минреинтеграции.

Напоминаем:

Google в прошлом году в рамках фонда поддержки стартапов в Украине вдвое увеличила финансирование украинских компаний, выделив 10 миллионов долларов.

бизнес война Норвегия
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Экономическая правда
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