Google торік вдвічі збільшив фінансування українських стартапів: скільки коштів виділили

Корпорація Google торік у рамках фонду підтримки стартапів в Україні вдвічі збільшила фінансування українських компаній, виділивши 10 мільйонів доларів.

Про це, повідомив глава Google for Startups Міхал Крамарз на конференції у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Українські стартапи, які підтримав фонд, протягом 2022 року отримали $10 млн фінансування під час війни та додатково змогли найняти 216 співробітників. Але ,що також дуже важливо: вони змогли наростити виторг на 200% рік до року, що означає, що навіть у складний час, під час війни, у ситуації, яка потребує стійкості, вони змогли досягти неймовірних результатів", - зазначив Крамарз.

Він нагадав, що у березні 2022 Google оголосила про створення фонду підтримки стартапів в Україні у розмірі 5 млн дол.

У його рамках планувалося виділити гранти до 100 тис дол без участі у капіталі компаній. Відібрані стартапи також могли розраховувати на наставництво від корпорації, підтримку продуктів та кредити Cloud.

"Ми отримали 1,7 тис. заявок від стартапів з України, з них було відібрано 300. З цього числа, своєю чергою, спочатку планували відібрати 50, проте стартапи були настільки хорошими, що ми сказали: давайте хоча б спробуємо підтримати більше", - сказав він.

Глава Google for Startups не назвав точної кількості відібраних компаній, проте зазначив, що їх не могло бути 100 чи 200, оскільки у такому разі фінансова підтримка для кожної компанії була б дуже низькою.

Також він повідомив про запуск навчальної програми онлайн від Google для осіб, які втратили через війну роботу, але залишилися в Україні та готові працювати. За три тижні через програму пройшли 32 тис. осіб. та від 10% з них було отримано позитивні відгуки.

Крім того, 60 засновників стартапів з України та Білорусі приймають на своїй базі Startups Campus Google у Варшаві.