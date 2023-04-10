Цены на нефть стабилизировались: инвесторы взвешивали перспективу сокращения поставок

Цены на нефть почти не изменились в понедельник, поскольку инвесторы взвешивали перспективу сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+ с мая на фоне опасений относительно ослабления глобального роста, которое может снизить спрос на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов до 85,05 долларов за баррель к 06:30 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,67 долларов за баррель, что на 3 цента ниже.

На прошлой неделе оба контракта росли третью неделю подряд, вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в ноябре, после того, как в ОПЕК+ удивили инвесторов, объявив о дальнейшем сокращении добычи, которое начнется в мае.

Причины

Группа, известная как ОПЕК+, будет сокращать поставки преимущественно сернистой нефти из стран Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией.

После этого заявления крупнейший мировой экспортер нефти повысил майские цены на нефть для срочных клиентов в Азии и США. Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco также сообщил нескольким азиатским клиентам, что они получат полные объемы контрактов в мае, несмотря на сокращение добычи.

Отдельно инвесторы наблюдают за ходом переговоров между Ираком и Курдистаном по возобновлению экспорта нефти с севера, что может привести к увеличению объемов кислой нефти на мировом рынке.

Согласно отчету Baker Hughes Co, опубликованному в четверг, количество нефтяных буровых установок в США упало на две единицы до 590 на прошлой неделе, а газовых - на две единицы до 158, что свидетельствует о том, что добыча нефти в США не будет расти в ближайшей перспективе.

На мировых финансовых рынках отчет по инфляции в США, который будет опубликован на этой неделе, может помочь инвесторам оценить краткосрочную траекторию процентных ставок.

Несмотря на ожидания, что Федеральная резервная система может замедлить повышение ставок из-за недавнего банковского кризиса, стоимость заимствований все еще может вырасти, если инфляция останется сильной, говорят аналитики.

Напомним:

Саудовская Аравия через государственную Saudi Aramco поставит в мае полный объем нефти нескольким североазиатским покупателям несмотря на обещание сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+.

Экономическая правда