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Правительство сохранило цены на газ для тепловиков, бюджетных организаций и общежитий до 30 апреля 

Суббота, 1 апреля 2023, 17:40 - Игорь Пилипив

Кабинет Министров продлил сохранение льготной цены газа еще на месяц для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий.

Об этом говорится в решении правительства № 277 от 30 марта 2023 года, передает "Интерфакс-Украина".

Поэтому специальные обязательства предусматривают, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению сохранится на уровне 7,42 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС), для бюджетных учреждений - 16,39 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС).

Также ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять природный газ предприятиям, учреждениям, организациям, на чьем балансе находятся общежития и/или другие жилые дома, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители, по цене 7,42 грн/куб. м (с НДС).

Напомним:

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 24 марта, продлил специальный период с льготными ценами на электроэнергию (ПСО).

Кабмин газ цена
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