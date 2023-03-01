Ринок нових легковиків у лютому обвалився, але попит на преміальні бренди зростає – асоціація

У лютому в Україні було реалізовано більше 2,7 тис нових легкових авто, порівняно з лютим 2022 року ринок нових легковиків зменшився майже удвічі, а відносно січневого результату цього року - на 8%.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Так, кращий результат місяця продемонструвала Toyota - 351 реєстрація: це на 50% менше, ніж торік.

На другому місці - Volkswagen – 255 шт. (-9%).

Замикає топ-3 BMW (+65% у лютневих продажах) - 221 авто.

Також у топ-5 Mercedes-Benz та Hyundai, по 211 авто у кожній.

"Але, якщо корейська марка втратила від минулорічного показника 38%, то Mercedes-Benz збільшив продажі на 17%.

Замикає топ-5 лютого Renault - 201 шт. (-69%)", - йдеться у повідомленні.

При цьому бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 174 реєстрації.

Всього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили 5,7 тис нових легкових автомобілів, що на 47% менше ніж за аналогічний період 2022 року, додали в асоціації.

Нагадаємо:

У січні 2023 року український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - відносно січневого результату минулого року поповнення автопарку на електротязі збільшилось удвічі.

У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.

Економічна правда