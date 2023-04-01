Twitter обнародовал исходный код, который отвечает за рекомендацию твитов

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Компания Twitter обнародовала часть компьютерного кода, который определяет, как социальная сеть рекомендует контент, позволив пользователям и программистам оценить его работу и предложить изменения в алгоритм.

Об этом пишет Reuters.

Компания сообщила, что загрузила код в два репозитория на платформе для обмена кодом Github. Они включают исходный код многих частей Twitter, в том числе алгоритм рекомендаций, который контролирует твиты, которые видят пользователи.

"Этот шаг был сделан по указанию владельца компании, миллиардера Илона Маска, который заявил, что прозрачность кода приведет к повышению доверия среди пользователей и быстрому совершенствованию продукта.

Это также служит для решения общих проблем пользователей и законодателей, которые все чаще проверяют социальные медиаплатформы на предмет того, как алгоритмы отбирают контент, который видят пользователи", - отмечает агентство.

Маск написал в Twitter, что социальная сеть будет обновлять свой алгоритм рекомендаций на основе предложений пользователей каждые 24-48 часов.

Также Маск и некоторые сотрудники Twitter провели сессию в Spaces, аудиочате Twitter, где попросили пользователей давать рекомендации и задавать вопросы о том, как работает код платформы.

Интересно, что во время разговора, один человек спросил, почему код Twitter классифицирует пользователей как республиканцев или демократов. Сотрудник Twitter ответил, что это была старая функция, которая не была важной для системы рекомендаций платформы, и компания стремится ее удалить.

В компании также добавили, что в репозиториях на Github нет кода, который обеспечивает работу рекламных рекомендаций Twitter.

Напомним:

Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что 31 марта откроет весь код, который используется социальной сетью для рекомендаций твитов.