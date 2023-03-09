Газ в Европе упал до минимума с лета 2021 года

getty images

Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2021 года - тысяча кубометров газа котируется на уровне 461,82 доллара.

Об этом говорится в биржевых данных Barchart.

Так, на утро 9 марта котировки газовых контрактов составляли 41,4 евро за МВт-ч, или 461,82 доллара за тысячу кубометров.

Последний раз такие цены на газ в Европе наблюдались в августе 2021 года, после чего они начали стремительно расти до рекордных уровней на фоне газового шантажа России. Так, летом 2022 года котировки достигали 3500 долларов за тысячу кубов газа.

Barchart

С декабря 2022 года газовые котировки начали постепенно снижаться. Это связывают с успешным заполнением хранилищ газа в ЕС и очень теплой зимой.

