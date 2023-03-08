Энергосистему Одесской области полностью восстановят до середины марта

В Одесской области ситуацию с энергоснабжением удалось на уровень, что потребители уже не испытывают постоянных графиков почасовых отключений, основную часть ремонтных работ закончат до середины марта.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

У Кудрицкого спросили, как сейчас работает система в Одесской области в связи с тем, что там была очень тяжелая ситуация с энергоснабжением, и остаются ли до сих пор проблемы.

"К счастью, нам удалось вывести ситуацию на такой уровень, что одесситы уже не испытывают постоянных графиков почасовых отключений, которые достаточно долго оставались. Сейчас активно идут ремонтные работы в регионе, но они связаны с увеличением надежности, с восстановлением резервирования тех или иных линий или подстанций.

То есть идут работы по увеличению запаса прочности энергосистемы региона, они незаметны для потребителей, они делаются уже без отключений. Думаем, уже закончим до середины марта основную часть работ", - ответил он.

Напомним:

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что до 15 марта планируется завершить основные работы для восстановления надежности питания Одесской области, сейчас в городе уже со вторника, 28 февраля, нет отключений.

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Экономическая правда