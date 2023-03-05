В "Укрэнерго" планируют завершить восстановление надежного электроснабжения Одесской области до 15 марта

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что до 15 марта планируется завершить основные работы для восстановления надежности питания Одесской области, сейчас в городе уже со вторника, 28 февраля, нет отключений.

Об этом он сообщил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По его словам, завершение восстановительных работ должны пройти без дополнительного ограничения потребителей. В результате восстановленная энергосистема позволит осуществлять отключение того или иного элемента сети, так чтобы это не приводило к масштабным ограничениям потребления

Относительно общей ситуации в энергосистеме Украины, то дефицит мощности отсутствует уже 3 недели и не прогнозируется. Сейчас работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы есть ограничения нагрузки объектов "зеленой" генерации. Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.

Добавляется, что из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в вашем регионе можно узнать в соцсетях и на сайте облэнерго.

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Напомним: