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В "Укрэнерго" планируют завершить восстановление надежного электроснабжения Одесской области до 15 марта

Воскресенье, 5 марта 2023, 12:51 - Игорь Пилипив

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что до 15 марта планируется завершить основные работы для восстановления надежности питания Одесской области, сейчас в городе уже со вторника, 28 февраля, нет отключений.

Об этом он сообщил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По его словам, завершение восстановительных работ должны пройти без дополнительного ограничения потребителей. В результате восстановленная энергосистема позволит осуществлять отключение того или иного элемента сети, так чтобы это не приводило к масштабным ограничениям потребления

Относительно общей ситуации в энергосистеме Украины, то дефицит мощности отсутствует уже 3 недели и не прогнозируется. Сейчас работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы есть ограничения нагрузки объектов "зеленой" генерации. Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране. 

Добавляется, что из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в вашем регионе можно узнать в соцсетях и на сайте облэнерго. 

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Напомним:

На завершение отопительного сезона 2022 - 2023 годов Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля и поддержкой международной коалиции.

Укрэнерго Одесса электроэнергия
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