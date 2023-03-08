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Импорт электроэнергии сейчас почти не используется – "Укрэнерго"

Среда, 8 марта 2023, 17:44 - Алексей Павлыш

Возможность импорта электорэнергии есть, но пока она почти не используется - в случае осложнения ситуации импорт может увеличиться.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас в резерве есть такой инструмент, как импорт энергии, который нам помогал в январе-феврале балансироваться. Он у нас до сих пор есть, он не используется почти из-за того, что он пока не нужен, но в случае осложнения ситуации мы можем использовать и импорт", - ответил Кудрицкий.

"Вообще разрешенный объем импорта на сегодня - 800 МВт, эти данные были опубликованы в том числе на сайте ENTSO-E.

Но Украина в течение этой зимы иногда использовала, скажем так, поддержку со стороны европейской энергосистемы даже и в больших объемах, но это были технические больше перетоки для балансировки после атак", - добавил он.

Напомним:

Без новых серьезных ударов по энергообъектам со стороны РФ систематических отключений света в Украине в ближайшее время не будет.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика импорт
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