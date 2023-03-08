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Дефицита в энергосистеме нет 25 дней подряд и удалось сформировать резерв - Укренерго

Среда, 8 марта 2023, 10:59 - Анастасия Жарикова

В среду, 8 марта, дефицит в энергосистеме отсутствует уже 25 день подряд и пока не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Увеличение светового дня, постепенное сезонное потепление влияют на постепенное снижение потребления", – объясняют в компании.

Также работают все виды электростанций в энергосистеме – генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления. Импорт электроэнергии незначителен.

"Сниженное потребление, восстановление работы некоторых генерирующих мощностей, обеспеченность ресурсом гидрогенерации и сезонный стремительный рост ВИЭ позволил сформировать в энергосистеме определенный резерв мощности, что повышает уровень надежности электроснабжения и операционной безопасности энергосистемы", - добавили в Укрэнерго.

В то же время в Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания региона.

А также продолжаются ремонтные работы на всех других объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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Экономическая правда
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